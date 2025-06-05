Трамп о санкциях против РФ: Дедлайн в моей голове и это может касаться обеих стран

Мы будем очень жесткими, и это может касаться обеих сторон, – сказал Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом прокомментировал вопрос санкций против РФ, намекнув, что они могут касаться также Украины.

"Дедлайн - в моей голове. Когда я пойму, что это не остановится, - и я уверен, вы сделаете то же самое - тогда мы будем действовать очень, очень, очень жестко. И, честно говоря, это может касаться обеих стран. Знаете, для танго нужны двое. Но мы будем очень жесткими – будь то Россия или кто-то другой. Мы будем действовать жестко. Вот и все", – сказал президент США.

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