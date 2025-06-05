Бронирование священнослужителей — ДЭСС утвердила перечень из 7736 религиозных организаций, относящихся к критически важным

В перечень критически важных религиозных организаций вошло 7736 организаций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) приказом №Н-80/11 утвердила Перечень юридических лиц – религиозных организаций, которые относятся к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Это один из элементов регулирования, который позволит начать процедуру бронирования священнослужителей.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 26 декабря 2024 года Кабмин внес изменения в постановление о бронировании №76.

Согласно нововведениям, религиозные организации могут получить статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Это, в свою очередь, открывает возможность для священнослужителей таких организаций получить отсрочку от призыва на воинскую службу во время мобилизации.

Ранее в ДЭСС объяснили, что сам факт наличия религиозной организации еще не означает, что ее священнослужители уже могут быть забронированы.

Религиозная организация будет отнесена к критически важной исключительно после того, как Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) проверит ее на соответствие специальным критериям, утвержденным ее приказом, и включит ее в соответствующий перечень.

«Непосредственное бронирование священнослужителей станет возможным только после того, как ДЭСС своим нормативно-правовым актом утвердит перечень критически важных религиозных организаций, а также порядок бронирования священнослужителей, в котором будет указан перечень документов, необходимых для оформления священнослужителям отсрочки от призыва на воинскую службу во время мобилизации», — ранее объяснили нашему изданию в ДЭСС.

Следовательно, помимо Перечня религиозных организаций, признанных критически важными, ДЭСС еще должна утвердить и опубликовать Порядок бронирования священнослужителей.

После этого может начаться процедура бронирования.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.