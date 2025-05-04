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Непосредственное бронирование священнослужителей станет возможным только после того, как ГЭСС утвердит перечень критически важных религиозных организаций

11:00, 4 мая 2025
Окончательный механизм бронирования священнослужителей на период мобилизации еще не заработал.
Непосредственное бронирование священнослужителей станет возможным только после того, как ГЭСС утвердит перечень критически важных религиозных организаций
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На сегодняшний день процесс бронирования священнослужителей на период мобилизации в Украине находится на стадии подготовки и реализации, и окончательный механизм еще не заработал.

Так, 26 декабря 2024 года Кабинет Министров внес изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года. Согласно нововведениям, религиозные организации могут получить статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это, в свою очередь, открывает возможность для священнослужителей таких организаций получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Однако, как отметили в ГЭСС, важно понимать, что сам факт существования религиозной организации еще не означает, что ее священнослужители уже могут быть забронированы.

Религиозная организация будет отнесена к критически важным только после того, как Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) проверит ее на соответствие специальным критериям, утвержденным ее приказом, и включит в соответствующий перечень.

Такой перечень еще формируется, поскольку ГЭСС сейчас проверяет все религиозные организации, запись о государственной регистрации которых была внесена в ЕГР не позднее 26 декабря 2024 года.

Прямое бронирование священнослужителей станет возможным только после того, как ГЭСС своим нормативно-правовым актом утвердит перечень критически важных религиозных организаций, а также порядок бронирования священнослужителей, в котором будет указан перечень документов, необходимых для оформления священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
Перечень религиозных организаций и Порядок бронирования священнослужителей после их утверждения будут опубликованы на официальном сайте ГЭСС.

Автор: Наталя Мамченко

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