Безпосереднє бронювання священнослужителів стане можливим лише після того, як ДЕСС затвердить перелік критично важливих релігійних організацій

Остаточний механізм бронювання священнослужителів на період мобілізації ще не запрацював.

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На сьогоднішній день процес бронювання священнослужителів на період мобілізації в Україні перебуває на етапі підготовки та реалізації, і остаточний механізм ще не запрацював.

Так, 26 грудня 2024 року Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року. Згідно з нововведеннями, релігійні організації можуть отримати статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це, в свою чергу, відкриває можливість для священнослужителів таких організацій отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Проте, як зазначили у ДЕСС, важливо розуміти, що сам факт наявності релігійної організації ще не означає, що її священнослужителі вже можуть бути заброньовані.

Релігійна організація буде віднесена до критично важливої виключно після того, як Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) перевірить її на відповідність спеціальним критеріям, які затверджені її наказом, та включить її до відповідного переліку.

Такий перелік ще формується, оскільки ДЕСС наразі перевіряє всі релігійні організації, запис про державну реєстрацію яких був внесений до ЄДР не пізніше 26 грудня 2024 року.

Безпосереднє бронювання священнослужителів стане можливим лише після того, як ДЕСС своїм нормативно-правовим актом затвердить перелік критично важливих релігійних організацій, а також порядок бронювання священнослужителів, в якому буде вказано перелік документів, необхідних для оформлення священнослужителям відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Перелік релігійних організацій та Порядок бронювання священнослужителів після їх затвердження буде опубліковано на офіційному вебсайті ДЕСС.

Автор: Наталя Мамченко

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