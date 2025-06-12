Для бронирования через «Дію» религиозные организации должны предоставить ГЭСС подтверждение трудоустройства священнослужителей

Также они должны предоставить ГЭСС штатное расписание религиозной организации.

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Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) сообщила, что для осуществления бронирования через приложение «Дія» религиозные организации должны предоставить ГЭСС:

подтверждение трудоустройства священнослужителей ;

; подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установлениями религиозной организации;

в соответствии с внутренними установлениями религиозной организации; штатное расписание религиозной организации (предельная численность священнослужителей).

Также религиозным организациям, внесенным в Перечень, необходимо будет самостоятельно заполнить информацию о персональных данных кандидатов на бронирование, в частности их паспортных данных и идентификационного кода (при наличии) по установленной Минцифры форме, и предоставить ее ГЭСС.

Порядок предоставления этих сведений будет разъяснен на официальном веб-сайте ГЭСС.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГЭСС утвердила «Перечень юридических лиц – религиозных организаций, которые относятся к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период».

В итоге сформирован окончательный перечень из 7 726 религиозных организаций.

Также было проведено рабочее консультативное совещание с Минцифрой по алгоритмам работы с Порталом «Дія» для осуществления бронирования священнослужителей и его аннулирования.

Автор: Наталя Мамченко

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