Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Для бронирования через «Дію» религиозные организации должны предоставить ГЭСС подтверждение трудоустройства священнослужителей

08:25, 12 июня 2025
Также они должны предоставить ГЭСС штатное расписание религиозной организации.
Для бронирования через «Дію» религиозные организации должны предоставить ГЭСС подтверждение трудоустройства священнослужителей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) сообщила, что для осуществления бронирования через приложение «Дія» религиозные организации должны предоставить ГЭСС:

  • подтверждение трудоустройства священнослужителей;
  • подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установлениями религиозной организации;
  • штатное расписание религиозной организации (предельная численность священнослужителей).

Также религиозным организациям, внесенным в Перечень, необходимо будет самостоятельно заполнить информацию о персональных данных кандидатов на бронирование, в частности их паспортных данных и идентификационного кода (при наличии) по установленной Минцифры форме, и предоставить ее ГЭСС.

Порядок предоставления этих сведений будет разъяснен на официальном веб-сайте ГЭСС.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГЭСС утвердила «Перечень юридических лиц – религиозных организаций, которые относятся к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период».

В итоге сформирован окончательный перечень из 7 726 религиозных организаций.

Также было проведено рабочее консультативное совещание с Минцифрой по алгоритмам работы с Порталом «Дія» для осуществления бронирования священнослужителей и его аннулирования.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия бронирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для бронирования через «Дію» религиозные организации должны предоставить ГЭСС подтверждение трудоустройства священнослужителей

Также они должны предоставить ГЭСС штатное расписание религиозной организации.

Директорат Еврокомиссии считает, что проверку судей Верховного Суда и ВАКС нужно проводить с участием международных экспертов и без временных ограничений – письмо

Изменения по проверке судей Верховного Суда и Антикоррупционного суда, предлагаемые директоратом Еврокомиссии, непосредственно не предусмотрены согласованным с партнерами Планом Ukraine Facility и являются более жесткими, чем версия Минюста.

Государственная судебная администрация строит новые суды – известно, какие суды получат новые помещения

В 2025-2026 годах повезет судам в западных и центральных областях Украины.

Новые штрафы за нарушение ПДД с 1 июля – фейк

Депутаты лишь предлагают новые штрафы за превышение скорости, но пока никаких изменений Верховная Рада не принимала.

Пенсионный фонд с 1 июля получит новые полномочия по назначению соцпомощи

С 1 июля функции по назначению и выплате государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью передаются от органов социальной защиты населения органам Пенсионного фонда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва