Директорат Еврокомиссии считает, что проверку судей Верховного Суда и ВАКС нужно проводить с участием международных экспертов и без временных ограничений – письмо

Изменения по проверке судей Верховного Суда и Антикоррупционного суда, предлагаемые директоратом Еврокомиссии, непосредственно не предусмотрены согласованным с партнерами Планом Ukraine Facility и являются более жесткими, чем версия Минюста.

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Письма от представительств международных партнеров с настойчивыми рекомендациями принять тот или иной закон стали привычной практикой. Собственно, Украина сама взяла на себя обязательства выполнять требования партнеров, подписав ряд соглашений. За выполнение структурных маяков наше государство получает финансирование. А если они вовремя не выполняются, то финансирование могут задержать.

Индикаторы, за выполнение которых выделяются средства от ЕС, очерчены в Плане Ukraine Facility. План одобрен распоряжением Кабмина №244-р. Однако от представителей партнеров фактически выдвигаются новые условия для выделения финансирования. Делается это путем большей «детализации» ранее очерченных требований.

Сейчас они предлагают провести проверку судей Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда с участием международных экспертов по образцу Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) без установления временного периода, за который такая проверка должна проводиться.

Так, 4 июня Минэкономики как координатор реализации плана Ukraine Facility направило письмо в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и ВККС, в котором проинформировало о позиции представителей Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и восточного соседства (DG ENEST) относительно законопроекта 13165-2.

Как отмечается, «во исполнение шага №3.5» Плана.

Ранее во исполнение шага №3.5 Верховная Рада 3 июня приняла в первом чтении законопроект 13165-2 о новых правилах проверки деклараций добросовестности судей. Он является альтернативным законопроекту Минюста 13165, который предусматривал проверку деклараций судей ВС и ВАКС в течение 2 лет.

Вместе с тем, в директорате Еврокомиссии по-другому видят выполнение этого шага и решили его детализировать, выдвинув фактически новые требования.

Представители Гендиректората Еврокомиссии (DG ENEST) считают, что Верховная Рада должна записать в своем законопроекте следующее:

- Привлечь к проверке судей высших судов именно международных экспертов, а Общественный совет добропорядочности – не привлекать, «потому что у него нагрузка».

«Мы настоятельно рекомендуем привлечь Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) или иной орган, состоящий из международно назначенных независимых экспертов.

Привлечение Общественного совета добросовестности (ОСД) к этой задаче, как предлагается в законопроекте 13165, также может привести к практическим трудностям, учитывая текущую значительную нагрузку ОСД и очень ограниченные институциональные возможности ОСД.

Кроме того, мы отмечаем, что законопроект 13165-2 не предусматривает никакой специальной процедуры проверки деклараций добросовестности судей высших специализированных судов и Верховного Суда».

- Проверять судей за любой период их деятельности, без ограничения сроками.

«Устранить ограничения по периоду, охваченному проверкой, в законопроекте 13165-2.

Отсутствие временных ограничений, как это предусмотрено в законопроекте 13165, повысило бы эффективность проверки и судейской ответственности, поскольку это позволяет всесторонне оценить соответствие судей стандартам добросовестности на протяжении всей их карьеры.

Разрешение на проверку за неограниченный период не подорвало бы правовой определенности, учитывая, что сама проверка не приводит к привлечению судьи к ответственности. Более того, трехлетний установленный законом срок со дня дисциплинарного проступка для наложения дисциплинарного взыскания Высшим советом правосудия все равно будет применяться».

- Приостанавливать течение давности для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности на время проведения проверки.

«Мы рекомендуем ввести норму, которая приостанавливает установленный законом срок давности для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности на время проведения процедуры проверки».

Кроме того, рекомендуется оставить действующее положение, которое квалифицирует непредставление декларации в установленный срок или умышленное включение недостоверной информации как серьезный дисциплинарный проступок.

- «Дополнить перечень сведений, включаемых в декларацию добросовестности, теми, что предусмотрены в законопроекте 13165».

В частности, речь идет о таких требованиях, определенных законопроектом 13165, как использование украинского языка в качестве единственного государственного языка при осуществлении правосудия и других полномочий, определенных законом; непосещение судьей и отсутствие у судьи информации о посещении членами его семьи временно оккупированной РФ территории Украины и т.п.

Также директоратом ЕК предлагается:

Обеспечить, чтобы отсутствие судьи, подлежащего процедуре проверки, на заседании ВККС не препятствовало ВККС принимать решения по результатам проверки.

Учитывать выводы ВККС относительно неточных, неполных или несвоевременных деклараций при продвижении по службе, назначении или отборе судей.

Воздержаться от введения положения, исключающего члена ВККС, инициирующего проверку, из процесса проверки, если только в каждом отдельном случае не установлены объективные и доказуемые основания для конфликта интересов.

Оставить некоторые процедурные вопросы проверки декларации добросовестности для определения Регламентом ВККС.

Ограничить исключения относительно публичного доступа к результатам проверки деклараций случаями, которые строго необходимы и исчерпывающе определены в законе.

Рассмотреть возможность включения обоснованного решения ВККС в досье судьи также в случаях, подлежащих обжалованию.

А что было предусмотрено Планом

Министр финансов Сергей Марченко, недавно выступая в парламенте, прямо озвучил просьбу к депутатам принимать законы, предусмотренные договоренностями. «Мы уже потеряли за первый квартал 1,2 миллиарда евро, из них 500 миллионов евро – это грантовые средства. Потеряли из-за не проголосованных законом обязательств по Ukraine Facility», – отметил он и напомнил об индикаторах на II квартал 2025 года.

Все эти индикаторы, выполнение которых мониторится в режиме реального времени, можно найти на сайте Минэкономики, как и сам План Ukraine Facility.

При этом в соответствии с индикаторами выполнения Плана Ukraine Facility во II квартале 2025 года была определена следующая формулировка упомянутого представителями директората Еврокомиссии шага №3.5:

«Должны вступить в силу закон и акты ВККС, в соответствии с которыми должны быть пересмотрены декларации добросовестности судей и процедура их проверки. Эти правовые акты должны быть сосредоточены на:

уточнении содержания деклараций добросовестности и оснований для начала проверки;

расширении временного периода, на который распространяется проверка;

усовершенствовании процедуры проверки путем детализации механизмов и сроков проверки, определении прав и обязанностей физических и юридических лиц, вовлеченных в процесс проверки, разъяснении правовых последствий проверки».

Это является исчерпывающей формулировкой этого индикатора.

Дополнительно, в описательной части Плана говорится о том, что «коррупционные риски в Верховном Суде и других судах будут эффективно преодолены, в том числе путем усиления системы проверки деклараций добросовестности судей. Также важным является дальнейшее усовершенствование отбора новых судей Верховного Суда путем усовершенствования процедуры проверки добросовестности и содержательного привлечения независимых экспертов».

Если брать отчет Еврокомиссии с планом реформ для Украины на 2025 год, то там указано:

«Коррупционные риски в Верховном Суде все еще нуждаются в надлежащем решении, в частности путем использования усовершенствованных деклараций добросовестности и проверок ВККС, а также проверок деклараций об имуществе и мониторинга образа жизни НАПК, а также улучшенного отбора судей Верховного Суда на основе новой законодательной базы и единых критериев оценки добросовестности судей, утвержденных ВСП».

Итак, в документах речь идет об усовершенствовании и усилении проверки деклараций добросовестности судей и улучшении процедуры отбора новых судей ВС.

Такая детализация, которую предлагают в письме представители партнеров – относительно привлечения ОСМЭ, отсутствия временных ограничений периода проверки, принятия решения в отсутствие судьи и т.п. – ни в Плане Ukraine Facility, ни в отчете Еврокомиссии не предусмотрена.

Вопрос достаточно серьезный, ведь есть риски, что подобные проверки могут остановить работу Верховного Суда, а это отразится на рассмотрении дел граждан и бизнеса.

Конечно, выполнение требований является чувствительным для того, чтобы продвигаться на пути обещанного членства в ЕС. Соответствующие законы принимаются, даже если сложно объяснить их целесообразность – как в случае с созданием двух новых высших спецсудов – СОАС и СААС специально под оспаривание решений конкурсных комиссий с международными партнерами (законопроект 12368-1). Это потребует очень значительного бюджетного ресурса, пользу от таких судов для граждан и бизнеса в правительстве не озвучили, но их все равно будут создавать, потому что это требование иностранных партнеров.

Еще один пример «настойчивых требований» международных партнеров – это принятие закона 12039 о смягчении наказания коррупционерам путем соглашений со следствием. «Судебно-юридическая газета» публиковала срочное письмо заместителя министра иностранных дел Евгения Перебийноса в Кабмин, Верховную Раду и ОП, который указал, что Украина рискует не получить финансирование в 4 млрд евро от ЕС, если парламент не примет этот закон.

В конце концов, этот закон был принят и подписан, и теперь путем заключения соглашений со следствием обвиняемые в коррупционных преступлениях смогут либо получить значительно меньший срок, либо вообще фактически остаться на свободе с испытательным сроком. Новый закон убрал для коррупционеров запрет на назначение судом наказания с испытанием, предусмотренный ч. 1 статьи 75 УК. За выполнение этого «маркера» Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках выполнения шагов по Плану Ukraine Facility.

Сейчас, напомним, также в качестве «индикатора» обсуждаются изменения в УПК, чтобы автоматически не закрывать уголовные производства, если следствие в установленные сроки не успело собрать доказательства виновности лица (законопроект 12367 и альтернативные ему).

Как финансирование партнеров, так и выполнение требований для переговоров по вступлению в ЕС, безусловно, важны, даже если, на взгляд обычного человека, определенные реформы лишены какого-либо полезного эффекта. Впрочем, очевидно, это должно происходить в четко очерченных рамках договоренностей, ведь в противном случае генерировать все новые и новые идеи для Украины, которые она должна реализовывать, можно до бесконечности.

Автор: Наталя Мамченко

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