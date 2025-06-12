Государственная судебная администрация строит новые суды – известно, какие суды получат новые помещения

В 2025-2026 годах повезет судам в западных и центральных областях Украины.

Источник фото: Судебная власть

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В Государственной судебной администрации сообщили, какие суды в 2025-2026 годах получат новые отремонтированные здания.

Как рассказал и. о. главы ГСА Максим Пампура, повезет следующим судам:

Хустский районный суд Закарпатской области (завершение строительных работ ожидается в 2025 году)

Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области (завершение работ – 2025 год)

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области (завершение работ – 2025 год)

Смелянский горрайонный суд Черкасской области (завершение работ – 2025 год)

Закарпатский окружной административный суд (завершение работ – 2026 год)

Кроме того, как сообщил глава ГСА, новое здание в этом году уже получила уголовная палата Николаевского апелляционного суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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