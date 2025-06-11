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Вучич поддержал территориальную целостность Украины – Сербия поможет в восстановлении украинских городов

20:44, 11 июня 2025
Сербия готова помочь в восстановлении украинских городов.
Вучич поддержал территориальную целостность Украины – Сербия поможет в восстановлении украинских городов
Источник фото: Facebook / Aleksandar Vučić
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия твердо поддерживает территориальную целостность Украины, придерживаясь норм международного права, и готова помочь в восстановлении одного или двух украинских городов или регионов.

Об этом он сообщил во время своего выступления на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа». По словам Вучича, Сербия останется непоколебимой в своем стремлении соблюдать Устав ООН и международное право, включая принцип защиты территориальной целостности государств.

«Мы всегда выступали за это, и, как я уже сказал, останемся твердыми. Думаю, что это может быть полезным и для Украины», — подчеркнул президент Сербии.

Вучич также отметил, что вопрос о прекращении огня или перемирии остается за Президентом Украины и украинским народом, но Сербия готова помочь в восстановлении городов или регионов.

«Я хотел бы взять с вами, пан президент, какие-то одно-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Думаю, это было бы очень понятно для украинского народа, чтобы он мог получить четкую поддержку», — сказал он.

Президент Сербии подчеркнул, что Украина всегда может рассчитывать на гуманитарную помощь со стороны его страны.

«Мы готовы выслушать вас и посмотреть, как мы можем быть полезными и поддержать вас. Я надеюсь, что мы сможем без громких слов сделать хотя бы немного больше для украинского народа, потому что украинцы действительно этого заслуживают», — добавил Вучич.

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