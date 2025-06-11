Вучич підтримав територіальну цілісність України – Сербія допоможе у відновленні українських міст

Сербія готова допомогти в відновленні українських міст.

Джерело фото: Facebook / Aleksandar Vučić

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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України, дотримуючись норм міжнародного права, і готова допомогти у відновленні одного або двох українських міст або регіонів.

Про це він повідомив під час свого виступу на саміті «Україна – Південно-Східна Європа». За словами Вучича, Сербія залишатиметься непохитною у своєму прагненні дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права, включаючи принцип захисту територіальної цілісності держав.

«Ми завжди за це виступали й, як я вже сказав, залишатимемося твердими. Думаю, що певним чином це може бути корисним і для України», — наголосив президент Сербії.

Вучич також зазначив, що питання про перемир’я або припинення вогню залишається за Президентом України та українським народом, але Сербія готова допомогти у відновленні міст або регіонів.

«Я хотів би взяти з вами, пане президенте, якісь одне-два міста чи регіони, які ми могли б відновити. Думаю, що це було б дуже зрозуміло для українського народу, щоб він міг отримати чітку підтримку», — сказав він.

Президент Сербії підкреслив, що Україна завжди може розраховувати на гуманітарну допомогу з боку його країни.

«Ми готові вислухати вас і подивитися, як ми можемо бути корисними та підтримати вас. Я сподіваюся, що ми зможемо без гучних слів зробити хоча б трохи більше для українського народу, бо українці справді на це заслуговують», — додав Вучич.

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