Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Греції – відео

Зеленський поділився своїм баченням, як тиск на Росію може призвести до завершення війни.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Одесі. Глава держави подякував Греції за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа та постійну підтримку українського народу.

Зеленський поінформував про хід переговорів щодо досягнення справедливого та сталого миру, а також поділився своїм баченням, як тиск на Росію може призвести до завершення війни.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено посиленню протиповітряної оборони України для захисту людей від російських обстрілів. Лідери також обговорили відбудову України, зокрема Одеси та області, а також відновлення портової інфраструктури.

Ці питання стануть частиною порядку денного міжнародної Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

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