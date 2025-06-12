Державна судова адміністрація будує нові суди – відомо, які суди отримають нові приміщення

У 2025-2026 роках пощастить судам у західних та центральних областях України.

Джерело фото: Судова влада

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У Державній судовій адміністрації повідомили, які суди у 2025-2026 роках отримають нові відремонтовані будівлі.

Як розповів в. о. голови ДСА Максим Пампура, пощастить наступним судам:

Хустський районний суд Закарпатської області (завершення будівельних робіт очікується у 2025 році)

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області (завершення робіт – 2025 рік)

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області (завершення робіт – 2025 рік)

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області (завершення робіт – 2025 рік)

Закарпатський окружний адміністративний суд (завершення робіт – 2026 рік)

Крім того, як повідомив очільник ДСА, нову будівлю в цьому році вже отримала кримінальна палата Миколаївського апеляційного суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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