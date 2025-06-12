Державна судова адміністрація будує нові суди – відомо, які суди отримають нові приміщення

У Державній судовій адміністрації повідомили, які суди у 2025-2026 роках отримають нові відремонтовані будівлі.
Як розповів в. о. голови ДСА Максим Пампура, пощастить наступним судам:
Хустський районний суд Закарпатської області (завершення будівельних робіт очікується у 2025 році)
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області (завершення робіт – 2025 рік)
Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області (завершення робіт – 2025 рік)
Смілянський міськрайонний суд Черкаської області (завершення робіт – 2025 рік)
Закарпатський окружний адміністративний суд (завершення робіт – 2026 рік)
Крім того, як повідомив очільник ДСА, нову будівлю в цьому році вже отримала кримінальна палата Миколаївського апеляційного суду.
Автор: В’ячеслав Хрипун
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.