Прогноз погоды в Украине на 12 июня: дожди, ветрено и прохладно

Атмосферные фронты принесут в большинстве областей неустойчивую погоду с кратковременными дождями летнего характера.

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12 июня в Украине ожидается нестабильная погода. Атмосферные фронты принесут кратковременные дожди летнего характера, которые будут сопровождаться колебаниями атмосферного давления. В Украину распространится прохлада с севера, что вызовет сильный северо-западный ветер, особенно порывистый днем, а также низкие для лета температуры.

В западных и, ночью, в восточных областях осадков не будет, а в остальных регионах страны возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с днем, за исключением Закарпатья и востока.

Температурный режим: ночью 10-15°, днем 16-21°, на юге и юго-востоке ночью 13-18°, днем 21-26°.

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