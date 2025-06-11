США ожидает самый крупный кризис с 2008 года — министр финансов Бессент объяснил, при каких условиях

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что неудача с принятием налогового законопроекта может повлечь за собой худший финансовый кризис с 2008 года.

Источник фото: Eric Lee/Bloomberg

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Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с самым крупным кризисом с времен 2008-2009 годов. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил министр финансов Скотт Бессент.

Бессент в ответ на вопрос о неудаче с принятием налогового законопроекта заявил, что это может привести к «финансовому кризису, подобного которому мы не видели» с 2008 года.

Один из последовательных аргументов Бессента заключался в том, чтобы опровергнуть предупреждения о фискальном разрыве, связанном с новым налоговым законопроектом, утверждая, что если этот законопроект не будет принят, это станет огромным ударом по экономике — на определенном этапе он предупредил, что это будет самый большой финансовый кризис с 2008 года. Учитывая основной акцент на дефиците, его аргумент заключается в том, что ущерб для роста от повышения налогов будет еще хуже.

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