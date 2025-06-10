Практика судів
  1. В Україні

Зеленський заявив, що західні партнери вимагають мобілізувати 18-річних для посилення санкцій

13:12, 10 червня 2025
Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думають лідери інших країн, — сказав Володимир Зеленський.
Зеленський заявив, що західні партнери вимагають мобілізувати 18-річних для посилення санкцій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери називають однією з причин відмови у посиленні санкцій проти РФ те, що Україна не проводить мобілізацію з 18 років. 

Але, за словами глави держави, головне не кількість людей, а зброя і технологія, а також гроші та тиск, що показала операція "Павутина".

"Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думають лідери інших країн. Операція "Павутина" показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технології. А також гроші і тиск. Санкції мали б бути спрямовані на гроші, які росіяни використовують для фінансування війни. Однак, коли йдеться про санкції, коли західні партнери перераховують причини, чому вони не вирішили їх запроваджувати, вони називають те, що Україна не мобілізувала людей віком від 18 років і старше", - сказав Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, передає Інтерфакс-Україна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

санкції Володимир Зеленський мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступник голови ККС ВС Наталія Антонюк представила актуальну практику у кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень за 2024–2025 роки

Наталія Антонюк розповіла також про правові позиції ККС ВС щодо питань застосування норм процесуального права, зокрема, окреслила позиції щодо визнання недопустимим доказом протоколів обшуку, протоколів негласних слідчих (розшукових) дій та експертизи.

Суд визнав протиправним наказ МОН, який унеможливив відстрочку аспірантам-контрактникам у 2024 році

Київський окружний адмінсуд визнав нечинним наказ Міносвіти №910, за яким вступ на навчання в аспірантурі за контрактом 2024 року був можливий лише на заочній та вечірній формах.

Прокурор поскаржився до Верховного Суду, що йому не дали оголосити обвинувальний акт – ВС вказав, чи порушує це права прокурора

Прокурор у касаційній скарзі не навів доводів, яким же чином неоголошення обвинувального акта порушило права сторони обвинувачення.

Віртуальні активи можуть включити до золотовалютних резервів України – законопроект

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України.

Уряд затвердив порядок преміювання топ-чиновників

Розмір премії керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступникам буде визначати керівник держслужби у державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області