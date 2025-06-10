Зеленський заявив, що західні партнери вимагають мобілізувати 18-річних для посилення санкцій

Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думають лідери інших країн, — сказав Володимир Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери називають однією з причин відмови у посиленні санкцій проти РФ те, що Україна не проводить мобілізацію з 18 років.

Але, за словами глави держави, головне не кількість людей, а зброя і технологія, а також гроші та тиск, що показала операція "Павутина".

"Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думають лідери інших країн. Операція "Павутина" показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технології. А також гроші і тиск. Санкції мали б бути спрямовані на гроші, які росіяни використовують для фінансування війни. Однак, коли йдеться про санкції, коли західні партнери перераховують причини, чому вони не вирішили їх запроваджувати, вони називають те, що Україна не мобілізувала людей віком від 18 років і старше", - сказав Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, передає Інтерфакс-Україна.

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