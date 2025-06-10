Зеленский заявил, что западные партнеры требуют мобилизовать 18-летних для ужесточения санкций

Я не считаю, что мы должны мобилизовать людей с 18 лет, как думают лидеры других стран, – сказал Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры называют одной из причин отказа в усилении санкций против РФ, что Украина не проводит мобилизацию с 18 лет.

Но, по словам главы государства, главное не количество людей, а оружие и технология, а также деньги и давление, которые показала операция "Паутина".

"Я не считаю, что мы должны мобилизовать людей с 18 лет, как думают лидеры других стран. Операция "Паутина" показала, что важно не количество людей, а оружие и технологии. А также деньги и давление. Санкции должны быть направлены на деньги, которые россияне используют для финансирования войны. Однако, когда речь идет о санкциях, когда они не решаются они называют то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше", - сказал Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online, передает Интерфакс-Украина.

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