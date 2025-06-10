В австрийской школе Граца произошла стрельба – есть погибшие

Злоумышленник открыл огонь в двух классах школы, впоследствии его нашли мертвым в туалете.

Фото: Kurier

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Во вторник, 10 июня, утром в городе Грац (Австрия) произошла стрельба в университетской школе BORG на улице Драйершютценгассе, которая унесла жизни по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

Инцидент уже назвали одним из самых трагических массовых расстрелов в истории Австрии. Злоумышленник открыл огонь в двух классах школы, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек, а еще значительное количество человек получили тяжелые ранения. Точное количество пострадавших пока уточняется.

Полиция проводит тщательный обыск здания учебного заведения. По предварительным данным, подозреваемого, который был студентом школы BORG, нашли мертвым в одном из туалетов. Сообщается, что он считал себя жертвой буллинга, что могло стать мотивом преступления.

Местные власти призвали жителей Граца максимально избегать района, где произошла трагедия, для безопасности и содействия работе правоохранителей.

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