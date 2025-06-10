В австрійській школі Граца сталась стрілянина – є загиблі

Зловмисник відкрив вогонь у двох класах школи, згодом його знайшли мертвим в туалеті.

Фото: Kurier

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У вівторок, 10 червня, вранці в місті Грац (Австрія) сталася стрілянина в університетській школі BORG на вулиці Драйєршютценгассе, яка забрала життя щонайменше 11 осіб. Про це повідомила австрійська газета Kronen Zeitung..

Інцидент уже назвали одним із найтрагічніших масових розстрілів в історії Австрії. Зловмисник відкрив вогонь у двох класах школи, внаслідок чого загинули щонайменше 11 людей, а ще значна кількість осіб отримала тяжкі поранення. Точну кількість постраждалих наразі уточнюють.

Поліція проводить ретельний обшук будівлі навчального закладу. За попередніми даними, підозрюваного, який був студентом школи BORG, знайшли мертвим в одному з туалетів. Повідомляється, що він вважав себе жертвою булінгу, що могло стати мотивом злочину.

Місцева влада закликала мешканців Граца максимально уникати району, де сталася трагедія, задля безпеки та сприяння роботі правоохоронців.

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