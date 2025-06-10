На Черкащині відправили за ґрати чоловіка, який відмовився від отримання повістки

За ухилення від призову на військову службу до трьох років позбавлення волі засуджено жителя Чигиринського району Черкаської області.

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На Черкащині суд визнав винним жителя Чигиринського району, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловік, будучи придатним до військової служби за станом здоров’я та не маючи підстав для відстрочки від призову під час мобілізації, керуючись відсутністю бажання бути призваним для несення служби в лавах Збройних Сил України, у квітні 2023 року відмовився від отримання повістки, про що складено акт відмови.

Продовжуючи ухилятися від призову на військову службу, без поважних причин не з’явився у визначений час до Черкаського РТЦК та СП для подальшого відрядження у військову частину для проходження служби, хоча був завчасно попереджений.

У прокуратурі додали, що суд визнав чоловіка винним в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.

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