В Черкасской области отправили за решетку мужчину, который отказался от получения повестки

За уклонение от призыва на военную службу к трем годам лишения свободы осужден житель Чигиринского района Черкасской области.

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В Черкасской области суд признал виновным жителя Чигиринского района, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Отмечается, что мужчина, будучи пригодным к военной службе по состоянию здоровья и не имея оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации, руководствуясь отсутствием желания быть призванным на службу в рядах Вооруженных Сил Украины, в апреле 2023 года отказался от получения повестки, о чем был составлен акт отказа.

Продолжая уклоняться от призыва на военную службу, без уважительных причин не явился в назначенное время в Черкасский РТЦК и СП для дальнейшего направления в воинскую часть для прохождения службы, хотя был заранее предупрежден.

В прокуратуре добавили, что суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему уголовном правонарушении и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

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