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Украина ведет переговоры с США по закупке оружия, включая ПВО Patriot – Георгий Тихий

13:08, 10 июня 2025
По словам Георгия Тихого, Украина именно покупает оружие от США, а не просто получает.
Украина ведет переговоры с США по закупке оружия, включая ПВО Patriot – Георгий Тихий
Фото: МИД
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Украина активно сотрудничает с Соединенными Штатами по закупке американского оружия, включая системы противовоздушной обороны Patriot, а также продолжает получать пакеты военной помощи. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами относительно того, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе и воздушную оборону, Patriot и все оружие от Соединенных Штатов, которое мы в эти годы получаем», - отметил Тихий.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку, оказанную Соединенными Штатами, и будет оставаться благодарной американскому народу независимо от дальнейшего развития событий. «Мы благодарны Соединенным Штатам за всю помощь. Это действительно весомая помощь, за которую украинский народ будет благодарен американскому народу. Как бы ни развивались обстоятельства, мы никогда этого не забудем», - добавил спикер.

Тихий также сообщил, что пакеты военной помощи от США продолжают поступать в Украину. В то же время продолжаются переговоры о расширении сотрудничества, в частности через фонд, созданный на основе двустороннего соглашения о минеральных ресурсах. «Что касается пакетов помощи, которые должны поступать, то они поступают. Относительно графиков поступления - стоит спрашивать военных. Могу лишь сказать, что сейчас идут переговоры, чтобы закупать оружие. Кстати, и в рамках того фонда, который был создан соглашением о минеральных ресурсах. Им предусмотрен такой механизм, он вписан в этом соглашении», - пояснил он.

Представитель МИД заверил, что украинская дипломатия прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить поступление американского оружия. «Рискну заверить украинскую общественность, что украинская помощь делает все возможное, чтобы эта помощь, американское оружие, поступала», - подытожил Георгий Тихий.

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США оружие МИД ПВО

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