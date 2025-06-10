Налоговая объяснила, есть ли льгота по плате за землю для пенсионеров

Право на льготу по земельному налогу за земельные участки предоставляется физическому лицу на основании документов, удостоверяющих такое право, в частности, пенсионного удостоверения пенсионера.

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Налоговая служба в Черкасской области сообщает, могут ли получить льготу по уплате земельного налога физические лица, которым назначена пенсия не по возрасту, а за выслугу лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и т.п., после достижения ими пенсионного возраста без изменения вида пенсии.

Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, порядок их администрирования, компетенция контролирующих органов, полномочия и обязанности должностных лиц при администрировании налогов и сборов регулируются Налоговым кодексом.

Льготы по земельному налогу для физических лиц установлены ст. 281 Налогового кодекса Украины.

Так, согласно п. 281.1 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются, в частности, пенсионеры (по возрасту).

Согласно п. 281.2 Налогового кодекса Украины освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц п. 281.1 Налогового кодекса Украины, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2,0 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;

для ведения садоводства — не более 0,12 га.

Если право на льготу у плательщика возникает в течение года, то он освобождается от уплаты налога начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло это право. В случае утраты права на льготу в течение года налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором это право было утрачено.

Также сообщаем, что если физическое лицо в течение года приобрело право на льготу по земельному налогу, то для получения льготы такое лицо имеет право обратиться в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка с документом, подтверждающим право на льготу.

Таким образом, право на льготу по земельному налогу за земельные участки, определенные в п. 281.2 Налогового кодекса Украины, предоставляется физическому лицу на основании документов, подтверждающих такое право, в частности пенсионного удостоверения пенсионера (по возрасту).

Одновременно отмечаем, что от уплаты налога освобождаются физические лица (в том числе те, которые не относятся к льготной категории) на период действия единого налога четвертой группы — владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

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