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Податкова пояснила, чи є пільга з плати за землю для пенсіонерів

20:20, 10 червня 2025
Право на пільгу з земельного податку за земельні ділянки надається фізичній особі на підставі документів, що посвідчують таке право, зокрема пенсійного посвідчення пенсіонера.
Податкова пояснила, чи є пільга з плати за землю для пенсіонерів
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Податкова служба у Черкаській області розповідає, чи можуть отримати пільгу щодо сплати земельного податку ФО, яким призначено пенсію не за віком, а за вислугу років, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника тощо, після досягнення ними пенсійного віку без зміни виду пенсії.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, порядок їх адміністрування, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки посадових осіб під час адміністрування податків та зборів регламентує Податковий кодекс.

Пільги щодо земельного податку з фізичних осіб встановлено ст. 281 ПКУ.

Так, відповідно до п. 281.1 ПКУ від сплати земельного податку звільняються, зокрема, пенсіонери (за віком).

Згідно з п. 281.2 ПКУ звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

  • для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше як 2,0 га;
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більше як 0,25 га, в селищах – не більше як 0,15 га, в містах – не більше як 0,10 га;
  • для індивідуального дачного будівництва – не більше як 0,10 га;
  • для будівництва індивідуальних гаражів – не більше як 0,01 га;
  • для ведення садівництва – не більше як 0,12 гектара.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Також повідомляємо, що якщо фізична особа протягом року набула право на пільгу з земельного податку, то для отримання пільги така особа має право звернутися до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки із документом, що посвідчує право на пільгу.

Отже, право на пільгу з земельного податку за земельні ділянки, визначені у п. 281.2 ПКУ, надається фізичній особі на підставі документів, що посвідчують таке право, зокрема пенсійного посвідчення пенсіонера (за віком).

Водночас зазначаємо, що від сплати податку звільняються фізичні особи (у тому числі ті, які не належать до пільгової категорії) на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

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податкова

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