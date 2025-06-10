Апелляционный административный суд установил, что ВВК не учла диагноз мобилизованного «параноидная шизофрения», но законом не предусмотрено такое основание для увольнения со службы

Вместе с тем, воинская часть уже сама уволила такого мобилизованного ТЦК мужчину со службы.

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Мужчина с диагнозом «параноидная шизофрения» был мобилизован, поскольку ВВК не выполнила должным образом свои обязанности и не проверила состояние его здоровья. В конце концов, воинской части пришлось уволить его со службы по непригодности.

Таким образом, государство потратило временной и бюджетный ресурс на мобилизацию мужчины, но результат от таких действий ТЦК/ВВК был нулевой.

Соответствующее дело №520/31201/24 рассмотрел 3 июня 2025 года Второй апелляционный административный суд.

Апелляционный административный суд при этом указал на ошибочность выводов суда первой инстанции относительно обязательности обращения истца за обжалованием решения ВВК сначала в Центральную ВВК.

Как отметил апелляционный суд, согласно пункту 2.4.10. Главы 2 Раздела I Положения №402 постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК или в судебном порядке.

Следовательно, законодательством установлена альтернатива поведения лица в случае несогласия с решением региональной ВВК, путем выбора органа обжалования: либо в ЦВВК, либо в суд.

Таким образом, обжалование истцом постановления ВВК региона в суд свидетельствует о реализации им установленного законодательством права обжалования ее в суд.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд с иском, в котором просил:

признать противоправным и отменить постановление в форме справки военно-врачебной комиссии, согласно которой он был признан годным;

признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК о призыве;

обязать воинскую часть осуществить действия по увольнению с военной службы.

Решением Харьковского окружного административного суда от 24 января 2025 года в удовлетворении административного иска было отказано.

В апелляционной жалобе мужчина указывал, что суд первой инстанции оставил без внимания, что вопреки предписаниям Положения о ВВК врачи-члены ВВК не учли его состояние здоровья, не направили на стационарное обследование в специализированном учреждении.

В подтверждение своего состояния здоровья истец предоставил суду выписной эпикриз, которым установлен диагноз F20.00, выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного КП Днепропетровская многопрофильная клиническая больница по оказанию психиатрической помощи; свидетельство о болезни.

Воинская часть предоставила отзыв на апелляционную жалобу, в котором указала, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

Вместе с тем, воинская часть подчеркнула, что приказом командира воинской части от 20.02.2025 года истец уже уволен с военной службы, следовательно, отсутствует предмет спора.

Истец предоставил ответ на отзыв, в котором подчеркнул, что факт того, что через несколько месяцев после призыва другая ВВК подтвердила непригодность, доказывает, что первичное решение ВВК было незаконным, а также был незаконным сам призыв.

Воинская часть предоставила дополнительные пояснения, в которых просила учесть правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу 160/2592/23, согласно которым признание процедуры призыва противоправной не влечет увольнения незаконно мобилизованного с военной службы, то есть, не восстанавливает прежнего положения лица, призванного на военную службу.

Что решил апелляционный суд

Коллегия судей апелляционного административного суда указала, что апелляционная жалоба мужчины подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона «О воинской обязанности и военной службе» 2232-XII военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности годных к ней по состоянию здоровья и возрасту.

Следовательно, военная служба предусматривает профессиональную деятельность именно пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины.

Суд первой инстанции не обратил внимания, что медицинские документы, такие как свидетельство о болезни, выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного содержат информацию относительно обращения истца в 2021 году к врачу-психиатру и установления диагноза: «Депрессивный эпизод с психотической симптоматикой, синдром Катаpа». На консультации психиатра 24.05.2024 был изменен диагноз на F-20.0. и в связи с военными действиями в госпитализации больному было отказано, и рекомендовано принимать терапию, назначенную психиатром.

Указанные доказательства подтверждают, что истец до поступления на военную службу, а именно до 3.09.2024 – уже имел диагноз: F-20.0. (параноидная шизофрения).

При этом при мобилизации – в сентябре 2024 года истец должен был проходить медицинское освидетельствование в порядке Положения 402, которое устанавливает, что медицинское освидетельствование включает в себя изучение и оценку состояния здоровья и физического развития граждан на момент освидетельствования в целях определения степени годности к военной службе и т.д.

Коллегия судей отмечает, что во время прохождения истцом медицинского освидетельствования при его мобилизации 3.09.2024 года, ВВК, с участием в том числе психиатра, не дала оценку медицинским документам относительно наличия у истца диагноза: F-20.0. (параноидная шизофрения), а также состояния болезни истца и не выяснила, исключало ли его состояние возможность прохождения военной службы.

Также, судом первой инстанции не учтено, что согласно медицинским документам диагноз истца был установлен 24.05.2024, а не 6.09.2024, как указывает суд первой инстанции, а следовательно, до прохождения ВВК (3.09.2024).

Суд учитывает выводы Верховного Суда (постановление от 13.06.2018 по делу №806/526/16, постановление от 12.06.2020 г. по делу №810/5009/18) о том, что в рамках административного процесса суд не вправе давать оценку профессиональным действиям конкретных врачей-членов ВВК при применении ими соответствующих методов освидетельствования истца, исследования медицинской документации, определении диагнозов и соответствия их конкретной статье Расписания болезней, поскольку это требует специальных знаний в медицинской отрасли.

Вопрос определения наличия или отсутствия определенного диагноза у истца и его пригодности (непригодности) к военной службе по результатам медицинского обследования является дискреционными полномочиями ВВК, а потому суд не вправе перебирать на себя полномочия этого органа.

Следовательно, при рассмотрении иска об обжаловании решения врачебных комиссий, суды вправе проверять законность заключения ВВК лишь в пределах соблюдения процедуры принятия этого заключения (самостоятельно не оценивая медицинскую часть выводов).

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не обжаловано постановление региональной ВВК в центральную врачебную комиссию, которая может принять окончательное решение о годности или непригодности к военной службе.

Выводы суда первой инстанции относительно необращения истца в ЦВВК, которая принимает окончательное решение о годности или непригодности, коллегия судей апелляционного административного суда считает ошибочными ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 2.4.10. Главы 2 Раздела I Положения №402 постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК или в судебном порядке.

Следовательно, законодательством установлена альтернатива поведения лица, в случае несогласия с решением региональной ВВК, путем выбора органа обжалования либо в ЦВВК, либо в суд.

Таким образом, обжалование истцом постановления ВВК региона в суд свидетельствует о реализации им установленного законодательством права обжалования ее в суд.

При указанных обстоятельствах постановление в форме справки военно-врачебной комиссии от 3.09.2024, согласно которой истец признан годным, является противоправным и подлежит отмене.

Относительно приказа о призыве на военную службу по мобилизации

Коллегия судей отмечает, что на момент решения вопроса о призыве истца ответчик не имел документов, подтверждающих как непригодность истца к военной службе, так и другие обстоятельства для освобождения от призыва. Учитывая достижение истцом призывного возраста, отсутствие правовых оснований освобождения от мобилизации и военной службы, спорный приказ принят ответчиком правомерно.

Относительно доводов апелляционной жалобы об обязании воинской части осуществить действия по увольнению с военной службы

КСУ в решении №3-рп/2003 отметил, что правосудие по своей сути признается таковым лишь при условии, что оно соответствует требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах.

Следовательно, эффективный способ защиты должен обеспечить восстановление нарушенных прав и быть адекватным имеющимся обстоятельствам.

Коллегия судей отмечает, что основания увольнения с военной службы определены ст.26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Обязательство освободить от прохождения военной службы выходит за пределы правоотношений по призыву.

Коллегия судей учитывает правовую позицию, высказанную Верховным Судом в составе коллегии судей Кассационного административного суда в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23, о том, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть такой, которая уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления прежнего положения лица, призванного на военную службу.

Кроме того, судом апелляционной инстанции установлено, что приказом командира воинской части истец уже уволен с военной службы.

Таким образом, исковое требование об обязании осуществить действия по увольнению с военной службы не подлежит удовлетворению.

Следовательно, апелляционный административный суд апелляционную жалобу мужчины удовлетворил частично.

Решение Харьковского ОАС отменил в части отказа в удовлетворении исковых требований об отмене постановления в форме справки ВВК.

Иск мужчины в этой части апелляционный суд удовлетворил – признал противоправным и отменил постановление в форме справки ВВК, согласно которой истец был признан годным к военной службе.

В остальной части решение Харьковского окружного административного суда оставил без изменений.

Автор: Наталя Мамченко

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