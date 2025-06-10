Дело о хищении 140 млн грн в Укрзализныце – АП ВАКС оставила под стражей нардепа Бондаря

Народный депутат подозревается в организации завладения средствами АО «Укрзализныця» в размере более 140 млн грн при закупке продукции.

Фото: lb.ua

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты и обвинения на постановление следственного судьи ВАКС от 02.06.2025 о продлении народному депутату Украины срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 60,7 млн грн. Об этом информирует пресс-служба АП ВАКС.

Апелляционная палата ВАКС не называет фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет о Викторе Бондаре.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила апелляционные жалобы сторон без удовлетворения, а постановление следственного судьи ВАКС – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит кассационному обжалованию», – заявили в АП ВАКС.

По данным следствия, указанное лицо подозревается в организации завладения средствами АО «Укрзализныця» в размере более 140 млн грн при закупке продукции (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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