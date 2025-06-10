Справа про розкрадання 140 млн грн в Укрзалізниці – АП ВАКС залишила під вартою нардепа Бондаря

Народний депутат підозрюється в організації заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 140 млн грн при закупівлі продукції.

Фото: lb.ua

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що розглянула апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 02.06.2025 про продовження народному депутату України строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 60,7 млн грн. Про це інформує пресслужба АП ВАКС.

Апеляційна палата ВАКС не називає прізвище нардепа, але, за даними ЗМІ мова йде про Віктора Бондаря.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - заявили у АП ВАКС.

За даними слідства, вказана особа підозрюється в організації заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 140 млн грн при закупівлі продукції (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

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