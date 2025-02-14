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ВАКС взяв під варту нардепа Віктора Бондаря у справі про розкрадання 140 млн грн в Укрзалізниці

15:11, 14 лютого 2025
Суд взяв під варту нардепа Віктора Бондаря з альтернативною заставою 100 млн грн.
ВАКС взяв під варту нардепа Віктора Бондаря у справі про розкрадання 140 млн грн в Укрзалізниці
Фото: ngp-ua.info
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У п’ятницю, 14 лютого, ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця». Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві не вказують прізвище нардепа, але за даними ЗМІ мова йде про Віктора Бондаря.

«Зважаючи на те, що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави», - повідомили у САП.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

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САП ВАКС

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