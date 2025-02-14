Олаф Шольц заявив, що не планує продовжувати політичну кар'єру після завершення терміну канцлера

Шольц заявив, що після канцлерства хоче повернутися до звичайного життя.

Фото: Polskie Radio

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не має наміру продовжувати свою кар'єру після завершення свого терміну на посаді.

В інтерв'ю подкасту Jung&Naiv, Шольц підкреслив, що після закінчення свого канцлерства хоче повернутися до звичайного життя. «З моєї точки зору, не схоже на те, що після цього буде щось інше», — сказав політик, уточнивши, що він прагне стати «абсолютно нормальним громадянином», цитує «Європейська правда».

Він також висловив свою думку щодо колишнього канцлера Герхарда Шредера, який після завершення своєї політичної кар'єри продовжив працювати лобістом у компаніях, що володіють акціями газопроводу «Північний потік». Шольц категорично відкинув таку можливість для себе. «Я думаю, що про це не може бути й мови для мене, та й для всіх інших теж», — додав він.

Шольц, якому наразі 66 років, вже досяг пенсійного віку, але зберігає активну політичну діяльність, балотуючись до Бундестагу. Однак, напередодні виборів 23 лютого його Соціал-демократична партія зазнає відставання в опитуваннях, що зменшує шанси на повторне обрання Шольца на посаду канцлера.

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