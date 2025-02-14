Олаф Шольц заявил, что не планирует продолжать политическую карьеру после завершения срока канцлера

Шольц заявил, что после канцлерства хочет вернуться к обычной жизни.

Фото: Polskie Radio

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не намерен продолжать свою карьеру после завершения своего срока на посту.

В интервью подкасту Jung&Naiv, Шольц подчеркнул, что после окончания своего канцлерства хочет вернуться к обычной жизни. «С моей точки зрения, не похоже на то, что после этого будет что-то другое», - сказал политик, уточнив, что он стремится стать «абсолютно нормальным гражданином», цитирует «Европейская правда».

Он также высказал свое мнение относительно бывшего канцлера Герхарда Шредера, который после завершения своей политической карьеры продолжил работать лоббистом в компаниях, владеющих акциями газопровода «Северный поток». Шольц категорически отверг такую возможность для себя. «Я думаю, что об этом не может быть и речи для меня, да и для всех остальных тоже», - добавил он.

Шольц, которому сейчас 66 лет, уже достиг пенсионного возраста, но сохраняет активную политическую деятельность, баллотируясь в Бундестаг. Однако, накануне выборов 23 февраля его Социал-демократическая партия испытывает отставание в опросах, что уменьшает шансы на повторное избрание Шольца на пост канцлера.

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