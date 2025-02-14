Цены на лекарства упадут на 30% уже с 1 марта – Денис Шмыгаль

Аптекам ограничат торговую наценку на лекарства.

Фото: kmu.gov.ua

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С 1 марта 2025 года цены на лекарства в Украине будут снижены, что стало возможным благодаря ограничениям наценок для аптек и оптовых поставщиков. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. По инициативе Президента Владимира Зеленского, СНБО утвердил ряд мер, которые будут способствовать удешевлению лекарств.

В частности, украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30%. Кроме того, правительство введет регуляции для обеспечения прозрачного ценообразования и конкуренции на фармацевтическом рынке.

Основные шаги для удешевления лекарств:

- Ограничение наценок: для аптек установлена максимальная наценка на безрецептурные препараты - 35%, а для рецептурных препаратов будет применяться регрессивная шкала. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене.

- Контроль за больницами: усилен контроль за наличием лекарств в больницах, пациенты будут получать медикаменты бесплатно.

- Расширение программы «Доступные лекарства»: бюджет на программу увеличен до более 6 млрд грн в рамках инициативы «Зимняя поддержка».

- Улучшение доступности: «Укрпочта» бесплатно доставляет лекарства по всей стране, а мобильные аптеки работают в 650 населенных пунктах.

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