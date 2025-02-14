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Ціни на ліки впадуть на 30% вже з 1 березня – Денис Шмигаль

15:02, 14 лютого 2025
Аптекам обмежать торгівельну націнку на ліки.
Ціни на ліки впадуть на 30% вже з 1 березня – Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua
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З 1 березня 2025 року ціни на ліки в Україні будуть знижені, що стало можливим завдяки обмеженням націнок для аптек та гуртових постачальників. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За ініціативою Президента Володимира Зеленського, РНБО затвердила низку заходів, які сприятимуть здешевленню ліків.

Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30%. Крім того, уряд запровадить регуляції для забезпечення прозорого ціноутворення та конкуренції на фармацевтичному ринку.

Основні кроки для здешевлення ліків:

  • Обмеження націнок: для аптек встановлена максимальна націнка на безрецептурні препарати — 35%, а для рецептурних препаратів буде застосовуватися регресивна шкала. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни.
  • Контроль за лікарнями: посилено контроль за наявністю ліків у лікарнях, пацієнти отримуватимуть медикаменти безкоштовно.
  • Розширення програми «Доступні ліки»: бюджет на програму збільшено до понад 6 млрд грн у межах ініціативи «Зимова підтримка».
  • Покращення доступності: «Укрпошта» безкоштовно доставляє ліки по всій країні, а мобільні аптеки працюють у 650 населених пунктах.

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Денис Шмигаль аптека

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