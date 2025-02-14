Ціни на ліки впадуть на 30% вже з 1 березня – Денис Шмигаль

З 1 березня 2025 року ціни на ліки в Україні будуть знижені, що стало можливим завдяки обмеженням націнок для аптек та гуртових постачальників. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За ініціативою Президента Володимира Зеленського, РНБО затвердила низку заходів, які сприятимуть здешевленню ліків.
Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30%. Крім того, уряд запровадить регуляції для забезпечення прозорого ціноутворення та конкуренції на фармацевтичному ринку.
Основні кроки для здешевлення ліків:
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