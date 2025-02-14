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Кабмін заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК і змінив порядок подання документів про дитину з інвалідністю

14:48, 14 лютого 2025
Уряд вніс зміни в порядок оформлення військово-облікового документа особами з інвалідністю.
Кабмін заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК і змінив порядок подання документів про дитину з інвалідністю
Фото: mukachevo.net
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Кабмін 14 лютого вніс зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів та до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зокрема, рішенням Кабміну передбачено:

  • включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» відомостей про наявність у особи інвалідності шляхом інформаційного обміну за запитом особи через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста у Резерв+, з подальшим відображенням таких відомостей у військово-обліковому документі в електронній формі
  • встановлено заборону направлення осіб з інвалідністю на ВЛК для проходження медичного огляду
  • передбачено ненаправлення у разі внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про наявність у особи інвалідності, таких осіб на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду
  • дозволено замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, засвідчену органом соціального захисту, закладом охорони здоров’я, органом Пенсійного фонду України чи нотаріально, а також копії інших документів, що посвідчую інвалідність, засвідчені підписом особи, що їх подає (за умови пред’явлення оригіналів) тощо. 

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України

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