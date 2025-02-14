Кабмін заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК і змінив порядок подання документів про дитину з інвалідністю

Уряд вніс зміни в порядок оформлення військово-облікового документа особами з інвалідністю.

Фото: mukachevo.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін 14 лютого вніс зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів та до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зокрема, рішенням Кабміну передбачено:

включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» відомостей про наявність у особи інвалідності шляхом інформаційного обміну за запитом особи через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста у Резерв+, з подальшим відображенням таких відомостей у військово-обліковому документі в електронній формі

встановлено заборону направлення осіб з інвалідністю на ВЛК для проходження медичного огляду

передбачено ненаправлення у разі внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про наявність у особи інвалідності, таких осіб на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду

дозволено замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, засвідчену органом соціального захисту, закладом охорони здоров’я, органом Пенсійного фонду України чи нотаріально, а також копії інших документів, що посвідчую інвалідність, засвідчені підписом особи, що їх подає (за умови пред’явлення оригіналів) тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.