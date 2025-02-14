Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 14 лютого

Уряд утворив Міжвідомчу робочу групу з питань використання/вилучення на користь України заморожених/конфіскованих суверенних активів РФ та вніс зміни до Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву.

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Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до пункту 6-2 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування». Наразі Законом «Про споживче кредитування» передбачено, що під час врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, зобов’язані, серед іншого, не взаємодіяти за власною ініціативою із споживачем, який повідомив про свою належність до захищеної категорії або щодо належності якого до захищеної категорії повідомили близькі особи такого споживача, його представники, спадкоємці, поручителі, майнові поручителі або треті особи, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію. Законопроектом пропонується віднести до такої захищеної категорії військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, розвідувального органу Міністерства оборони України, розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, а також членів їх сімей; ветеранів війни; осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сім’ї; членів сімей осіб, які набули правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Також проектом Закону пропонується окреслити види підтвердних документів для вищевказаних захищених категорій осіб та визначити Міністерство у справах ветеранів органом, до якого кредитор має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії-ветеранів війни.

- Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди про фінансування програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021-2027». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду про фінансування програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021-2027, вчинену 20.12.2024 у м. Києві. Угода спрямована на створення умов для залучення міжнародної технічної допомоги з боку ЄС у рамках програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021-2027, однієї з програм міжрегіонального співробітництва (Interreg C), що є ключовим елементом політики ЄС щодо країн-сусідів. Програма Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021-2027 спрямована на покращення управління співробітництвом через формування спільних рішень для протидії викликам у реалізації політики згуртованості Європейського Союзу. Повноцінна участь України у Програмі дозволить залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку всіх українських регіонів.

- Утворено Міжвідомчу робочу групу з питань використання/вилучення на користь України заморожених/конфіскованих суверенних активів Російської Федерації як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, основним завданням якого є сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, інших державних органів, установ та організацій з питань використання/вилучення на користь України заморожених/конфіскованих суверенних активів РФ. Затверджено Положення про Міжвідомчу робочу групу та її посадовий склад.

- Внесено зміни до Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я, якими передбачено врегулювання питання відшкодування витрат адміністратора на послуги, пов’язані із внесенням в систему відомостей про заходи безперервного професійного розвитку. Передбачено, що у разі встановлення наявності підстав для реєстрації провайдера в системі адміністратор системи укладає з таким провайдером договір про надання послуг, пов’язаних із реєстрацією заходів безперервного професійного розвитку. Відшкодування вартості таких послуг за договором здійснюється у розмірі фактичних витрат адміністратора, необхідних для виконання договору. Підписаний договір розміщується у модулі для реєстрації користувачів та заходів безперервного професійного розвитку системи.

- Внесено зміни до Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву. Передбачено, зокрема, що інструктори, які проводять базову підготовку, визначаються з числа учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі та у період проведення антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією РФ проти України.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 12.07.2006 № 964 «Про затвердження Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти» з метою приведення її у відповідність із Бюджетним кодексом України, ЗУ «Про військовий обовʼязок і військову службу» та «Про вищу освіту». Передбачено, серед іншого, відшкодування курсантами витрат державі у разі дострокового розірвання контракту у зв’язку з припиненням громадянства України, та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського, старшинського складу або офіцерського складу після закінчення закладу фахової передвищої військової та вищої військової освіти, а також особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом пʼяти років (десяти років - для осіб офіцерського складу, які оволоділи спеціальностями льотного складу авіації) після закінчення закладу вищої освіти в мирний час, під час проведення мобілізації та дії воєнного стану.

- Внесено зміни до Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів, Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, постанови КМУ від 03.04.2019 № 426 «Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти» та постанови КМУ від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» з метою приведення процедур здійснення державного контролю якості лікарських засобів та контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, у відповідність до вимог ЗУ № 3860-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо паралельного імпорту лікарських засобів», а також з метою покращення доступу населення до якісних та недорогих лікарських засобів, які були призначені та випущені в обіг для застосування на території держав-членів ЄС або Європейської асоціації вільної торгівлі.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічних інвестиційних проектів з реконструкції та будівництва установ виконання покарань і слідчих ізоляторів. Передбачено цілі та напрями використання бюджетних коштів, виконавців бюджетної програми, шляхи погашення бюджетної заборгованості, порядок відображення у первинному та бухгалтерському обліку проведених операцій, проведення закупівель товарів, робіт та послуг, проведення розрахунків під час виконання заходів за бюджетною програмою «Реалізація публічних інвестиційних проектів з реконструкції та будівництва установ виконання покарань і слідчих ізоляторів».

- Затверджено Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду».

- Затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України III. Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України III, що фінансуються відповідно до Фінансової угоди «Програма відновлення України ІІІ» між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від 20.08.2024 № 3905-ІХ.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів державного бюджету на розвиток системи соціальних послуг. Доповнено Порядок окремим напрямом використання коштів - на реалізацію експериментального проекту, спрямованого на забезпечення надання послуги денного догляду дітям з інвалідністю.

- Покладено на Міністерство цифрової трансформації функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері. Доповнено Положення про Міністерство цифрової трансформації нормам щодо покладення на Мінцифри завдань та повноважень із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері. Передано частину бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів для Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2025 рік за програмою «Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» за загальним фондом державного бюджету в сумі 14 млн. 347,9 тис. грн. (видатки споживання) Міністерству цифрової трансформації на програму «Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації» за загальним фондом державного бюджету у сумі 14 млн. 347,9 тис. грн. (видатки споживання).

- Внесено зміни до постанов КМУ від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби»; від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби i вироби медичного призначення»; від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєннного стану» та від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» з метою створення умов для доступу населення до лікарських засобів, запобігання подальшому підвищенню цін на лікарські засоби на території України та врегулювання проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

- Внесено зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів та до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Передбачено включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про наявність у особи інвалідності шляхом інформаційного обміну за запитом особи через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, з подальшим відображенням таких відомостей у військово-обліковому документі в електронній формі. Встановлено заборону направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Передбачено, не направлення, у разі внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про наявність у особи інвалідності, таких осіб на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Дозволено замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, засвідчену органом соціального захисту, закладом охорони здоров’я, органом Пенсійного фонду України чи нотаріально, а також копії інших документів, що посвідчую інвалідність, засвідчені підписом особи, що їх подає (за умови пред’явлення оригіналів) тощо.

- Схвалено проект Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про продовження дії Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері біологічної та хімічної безпеки і ядерного/радіологічного захисту в рамках ініціативи Групи Семи «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення». Укладення Угоди дозволить продовжити практичне співробітництво з німецькою стороною у сфері біологічної та хімічної безпеки і ядерного/радіологічного захисту за рахунок допомоги Уряду ФРН, що надаватиметься Україні протягом 2025–2026 років у розмірі мінімум 1 мільйона євро на кожний бюджетний рік.

- Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Непалупро скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних, офіційних та службових паспортів. Положеннями Угоди передбачається скасування візових вимог для в’їзду і перебування громадян України та громадян Непалу – пред’явників дипломатичних, офіційних та службових паспортів на території держав сторін строком до 90 днів протягом 180 днів.

- Включено до Переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.01.2019 № 36, частку розміром 100 відсотків (акцій) статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім». Частка у розмірі 100 % (акцій) статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім» було стягнуто в дохід держави рішенням Вищого антикорупційного суду, яким до акціонерного товариства «Невская косметика» (РФ) було застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 ЗУ «Про санкції».

- Схвалено проект Угоди між Урядом України та Європейською організацією публічного права про створення офісу Європейської організації публічного права в Україні. Підписання Угоди сприятиме зміцненню та подальшій співпраці України з Європейською організацією публічного права, зокрема, запровадженню постійної присутності Європейської організації публічного права в Україні, що дозволить розширити проектну діяльність цієї організації в Україні, реалізацію спільних проектів та ініціатив.

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