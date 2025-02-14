Кабмин запретил направлять лиц с инвалидностью на ВЛК и изменил порядок подачи документов о ребенке с инвалидностью

Правительство внесло изменения в порядок оформления военно-учетного документа лицами с инвалидностью

Фото: mukachevo.net

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Кабмин 14 февраля внес изменения в Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

В частности, решением Кабмина предусмотрено:

включение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» сведений о наличии у лица инвалидности путем информационного обмена по запросу лица через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста в Резерв+, с последующим отображением таких сведений в военно-учетном документе в электронной форме

установлен запрет на направление лиц с инвалидностью на ВЛК для прохождения медицинского осмотра

предусмотрено ненаправление в случае внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о наличии у лица инвалидности, таких лиц на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра

разрешено вместо представления оригиналов документов подавать копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заверенную органом социальной защиты, учреждением здравоохранения, органом Пенсионного фонда Украины или нотариально, а также копии других документов, удостоверяющих инвалидность, заверенные подписью лица, которое их подает.

Автор: Наталя Мамченко

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