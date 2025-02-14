ВАКС взял под стражу нардепа Виктора Бондаря по делу о хищении 140 млн грн в Укрзализныце

Суд взял под стражу нардепа Виктора Бондаря с альтернативным залогом в 100 млн грн.

Фото: ngp-ua.info

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В пятницу, 14 февраля, ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ об изменении меры пресечения действующему нардепу – одному из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО «Укрзализныця». Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве не указывают фамилию нардепа, но по данным СМИ речь идет о Викторе Бондаре.

«Учитывая, что подозреваемый не внес 100 млн грн залога, определенного судом, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения из залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога», - сообщили в САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

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