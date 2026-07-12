Виключення з військового обліку не внесли до «Резерв+» – суд пояснив, чому ТЦК не порушив закон

Суд дійшов висновку, що без повторного проходження ВЛК підстав для внесення змін до реєстру немає.

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову громадянина, який вимагав визнати протиправною бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки через невнесення до реєстру та застосунку «Резерв+» відомостей про його виключення з військового обліку.

Обставини справи

Громадянин звернувся до суду з адміністративним позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому просив:

визнати протиправною бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо невнесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про виключення позивача з військового обліку військовозобов’язаних;

зобов’язати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повторно розглянути вимогу, викладену в адвокатському запиті від 29 серпня 2025 року, забезпечити внесення у відповідності до чинного законодавства до застосунку «Резерв+» та до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів даних про виключення із військового обліку позивача та внести актуальні дані.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що 12 червня 2019 року рішенням військово-лікарської комісії він був визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я та виключений з військового обліку. У тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного № 4/1288 від 12 червня 2019 року в пунктах 7 та 8 зазначено, що позивач непридатний до військової служби із зняттям з обліку, а в пункті 14 — виключений з військового обліку військовозобов’язаних за станом здоров’я згідно з наказом Міністерства оборони України № 684 від 20 грудня 2017 року. Незважаючи на це, позивач отримав повістку про необхідність з’явлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки 1 вересня 2025 року для уточнення облікових даних. У застосунку «Резерв+» відсутня інформація про непридатність до військової служби та останній висновок військово-лікарської комісії від 12 червня 2019 року. Представник позивача направив адвокатський запит, на який територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що позивач був знятий з військового обліку згідно з наказом Міністерства оборони України № 684 від 20 грудня 2017 року, який втратив чинність 25 липня 2024 року, тому позивач підлягає взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Що вирішив суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у справі № 160/3214/26 ухвалив рішення відмовити у задоволенні адміністративного позову повністю.

Суд встановив, що позивача було визнано непридатним до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку 12 червня 2019 року на підставі наказу Міністерства оборони України № 684 від 20 грудня 2017 року. Наказ Міністерства оборони України № 684 від 20 грудня 2017 року втратив чинність 25 липня 2024 року. Суд зазначив, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 21 березня 2024 року № 3621-IX громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Суд дійшов висновку, що у територіального центру комплектування та соціальної підтримки не було підстав для виключення позивача з військового обліку на підставі його заяви, оскільки позивач з 18 травня 2024 року не проходив повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо невнесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про виключення позивача з військового обліку не є протиправними. Похідні вимоги щодо зобов’язання вчинити певні дії задоволенню не підлягають.

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