Омбудсман отримав 212 звернень про мобінг на роботі: які штрафи передбачені

Найчастіше працівники повідомляють про психологічний тиск, приниження, ізоляцію в колективі та примушування до звільнення.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за останні півтора року Офіс Омбудсмана отримав 212 звернень щодо мобінгу на робочому місці. За його словами, лише за перші шість місяців цього року про цькування на роботі повідомили 83 особи.

За словами Омбудсмана, звернення стосуються принижень, психологічного тиску, ізоляції працівників у колективі та примушування до звільнення. Він наголосив, що такі дії є не особливостями стилю керівництва, а порушенням прав людини, за яке передбачена відповідальність.

Лубінець нагадав, що українське законодавство прямо забороняє мобінг у сфері праці. Відповідно до статті 2² Кодексу законів про працю України, мобінгом вважаються систематичні тривалі дії або бездіяльність роботодавця чи працівників, спрямовані на приниження честі та гідності людини, її ділової репутації або створення ворожої й принизливої атмосфери на робочому місці.

Такі дії можуть проявлятися у формі психологічного чи економічного тиску, зокрема через образи, погрози, ізоляцію працівника від колективу, перешкоджання виконанню роботи, безпідставне позбавлення премій, різну оплату праці працівників однакової кваліфікації або необґрунтований розподіл навантаження.

Водночас Омбудсман зазначив, що одноразовий конфлікт між колегами або обґрунтована критика результатів роботи самі по собі не є мобінгом. Його визначальними ознаками є систематичність, цілеспрямованість дій та їхній негативний вплив на працівника.

Лубінець наголосив, що роботодавець зобов’язаний не лише утримуватися від дій, які мають ознаки мобінгу, а й запобігати їх виникненню. Це передбачає створення безпечного психологічного середовища, належне реагування на скарги працівників і недопущення дискримінації в колективі.

Працівникам, які стали жертвами мобінгу, рекомендують фіксувати факти порушень, зокрема зберігати листування, повідомлення, аудіо- чи відеозаписи, показання свідків, звертатися до роботодавця, подавати скарги до Державної служби України з питань праці або Офісу Омбудсмана, а також захищати свої права в суді.

Відповідно до статті 173⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення, за вчинення мобінгу передбачено штраф або громадські роботи. Для громадян штраф становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи строком від 20 до 30 годин. Для фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, та посадових осіб передбачено штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи строком від 30 до 40 годин.

У разі повторного вчинення мобінгу або якщо такі дії були скоєні групою осіб, відповідальність посилюється.

«Жодна людина не повинна працювати в атмосфері страху, принижень чи психологічного тиску. Повага до гідності працівника є обов’язковою складовою гідних умов праці», – наголосив Дмитро Лубінець.

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