Списание с воинского учета не было внесено в «Резерв+» — суд объяснил, почему ТЦК не нарушил закон

Суд пришел к выводу, что без повторного прохождения ВЛК оснований для внесения изменений в реестр нет.

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Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска гражданина, который требовал признать противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки в связи с невнесением в реестр и приложение «Резерв+» сведений о его исключении из воинского учета.

Обстоятельства дела

Гражданин обратился в суд с административным иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, в котором просил:

признать противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки в части невнесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений об исключении истца из воинского учета военнообязанных;

обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки повторно рассмотреть требование, изложенное в адвокатском запросе от 29 августа 2025 года, обеспечить внесение в соответствии с действующим законодательством в приложение «Резерв+» и в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов данных об исключении истца из воинского учета и внести актуальные данные.

Истец обосновывал свои требования тем, что 12 июня 2019 года решением военно-медицинской комиссии он был признан негодящим к военной службе по состоянию здоровья и снят с воинского учета. Во временном удостоверении военнообязанного № 4/1288 от 12 июня 2019 года в пунктах 7 и 8 указано, что истец непригоден к военной службе со снятием с учета, а в пункте 14 — исключен из воинского учета военнообязанных по состоянию здоровья в соответствии с приказом Министерства обороны Украины № 684 от 20 декабря 2017 года. Несмотря на это, истец получил повестку о необходимости явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1 сентября 2025 года для уточнения учетных данных. В приложении «Резерв+» отсутствует информация о негодности к военной службе и последнее заключение военно-врачебной комиссии от 12 июня 2019 года. Представитель истца направил адвокатский запрос, на который территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что истец был снят с воинского учета в соответствии с приказом Министерства обороны Украины № 684 от 20 декабря 2017 года, утратившим силу 25 июля 2024 года, поэтому истец подлежит постановке на воинский учет военнообязанных.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд по делу № 160/3214/26 принял решение полностью отказать в удовлетворении административного иска.

Суд установил, что истец был признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья с исключением из воинского учета 12 июня 2019 года на основании приказа Министерства обороны Украины № 684 от 20 декабря 2017 года. Приказ Министерства обороны Украины № 684 от 20 декабря 2017 года утратил силу 25 июля 2024 года. Суд отметил, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» от 21 марта 2024 года № 3621-IX граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому освидетельствованию с целью определения годности к военной службе.

Суд пришел к выводу, что у территориального центра комплектования и социальной поддержки не было оснований для исключения истца из воинского учета на основании его заявления, поскольку истец с 18 мая 2024 года не проходил повторный медицинский осмотр с целью определения степени годности к военной службе. Действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по невнесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений об исключении истца из воинского учета не являются противоправными. Производные требования об обязательстве совершить определенные действия удовлетворению не подлежат.

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