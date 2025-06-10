Бомблять пологові та школи – посол ЄС Матернова закликала посилити тиск на Росію після нової атаки

Посол ЄС засудила російський удар по Києву та Одесі.

Фото: Katarina Mathernova

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Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила масований російський повітряний удар по Україні в ніч на 10 червня 2025 року, заявивши, що Росія «заслуговує лише зневаги, засудження та справедливого покарання за жахливі воєнні злочини».

«Підрахунок ночі: 315 дронів-вбивць та 7 ракет. Росіяни розбомбили пологовий будинок в Одесі. Новонароджених дітей та їхніх змучених мам довелося евакуювати. Росіяни не зупиняться ні перед чим. Навіть невинних новонароджених не шкодують. На Київ сталася масована атака. Удар зазнали шість-сім районів, пошкодження житлових будинків. Під час рятувальних робіт та втручання протиповітряної оборони виникло кілька пожеж Сильних пошкоджень зазнали будівля поблизу Представництва ЄС та автомобіль на нашій парковці», – зазначила посол.

Матернова підтримала заяву київської та одеської влади, які назвали атаки «тривалим терором проти мирних жителів». Російська сторона стверджує, що удари були відповіддю на українські атаки по російських базах 1 червня. «Росіяни атакують пологові будинки, дитячі майданчики та школи, сіють терор і викрадають дітей... Вони заслуговують лише на презирство, засудження та справедливе покарання за всі огидні воєнні злочини, які вони скоюють в Україні. Я дуже сподіваюся, що новини про ці нічні атаки вже дійшли до тих, хто приймає рішення, і спонукають їх чинити більший тиск на Росію, щоб зупинити цей терор», — заявила Матернова.

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