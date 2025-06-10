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Бомбят роддома и школы – посол ЕС Матернова призвала усилить давление на Россию после новой атаки

13:26, 10 июня 2025
Посол ЕС осудила российский удар по Киеву и Одессе.
Бомбят роддома и школы – посол ЕС Матернова призвала усилить давление на Россию после новой атаки
Фото: Katarina Mathernova
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Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила массированный российский воздушный удар по Украине в ночь на 10 июня 2025 года, заявив, что Россия «заслуживает только презрения, осуждения и справедливого наказания за ужасные военные преступления».

«Подсчет ночи: 315 дронов-убийц и 7 ракет. Россияне разбомбили роддом в Одессе. Новорожденных детей и их измученных мам пришлось эвакуировать. Россияне не остановятся ни перед чем. Даже невинных новорожденных не жалеют. На Киев произошла массированная атака. Удар понесли шесть-семь районов, повреждения жилых домов. Во время спасательных работ и вмешательства противовоздушной обороны возникло несколько пожаров Сильные повреждения получили здание вблизи Представительства ЕС и автомобиль на нашей парковке», - отметила посол.

Матернова поддержала заявление киевской и одесской власти, которые назвали атаки «длительным террором против мирных жителей». Российская сторона утверждает, что удары были ответом на украинские атаки по российским базам 1 июня. «Россияне атакуют роддома, детские площадки и школы, сеют террор и похищают детей... Они заслуживают лишь презрения, осуждения и справедливого наказания за все отвратительные военные преступления, которые они совершают в Украине. Я очень надеюсь, что новости об этих ночных атаках уже дошли до тех, кто принимает решения, и побудят их оказать большее давление на Россию, чтобы остановить этот террор», - заявила Матернова.

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россия Киев ЕС Одесса обстрел

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