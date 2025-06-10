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Украина может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а РФ — 40-50 тысяч, — Зеленский

12:29, 10 июня 2025
Комментируя заявления некоторых лидеров других стран по мобилизации в Украине с 18 лет, Президент подчеркнул, что не считает, что это нужно делать.
Украина может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а РФ — 40-50 тысяч, — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а РФ – 40-50 тысяч, поскольку их потери больше. Об этом он заявил в интервью венгерскому изданию Válasz Online, передает Интерфакс-Украина.

"Мобилизация является проблемой в любой войне. Украина не является исключением, ведь мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устают. Мы можем мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а россияне - 40-50 тысяч, потому что их потери больше. У нас мобилизация возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта, как остановить Путина. Именно мы его остановили", - сказал Зеленский.

Комментируя заявления некоторых лидеров других стран по мобилизации в Украине с 18 лет, Президент подчеркнул, что не считает, что это надо делать.

"Операция "Паутина" показала: главное не количество людей, а оружие и технология. А также деньги и давление. А санкции были бы направлены именно на те деньги, которыми россияне финансируют войну", - пояснил Зеленский.

По его словам, западные партнеры перечисляют причины, почему они не приняли решение о санкциях, поскольку Украина не мобилизовала лиц в возрасте от 18 лет.

"Честно говоря, мы предоставили возможность 18-24-летним, чтобы показать, что они тоже могут служить, если наши партнеры этого хотят. Это мы им сейчас и дали, в соответствии с нашим законодательством. Только тем временем тысячи людей воюют на фронте без соответствующего оружия", - резюмировал Зеленский.

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Украина Владимир Зеленский мобилизация

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