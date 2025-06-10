Одесская киностудия получила повреждения из-за атаки шахедов — уничтожены декорации к фильму «Довженко»

Повреждены павильоны и декорации на Одесской киностудии.

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Как известно, в ночь на 10 июня враг обстрелял шахедами Одессу. В результате обстрела города погибли два человека, много поврежденных домов.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий сообщил, что также из-за обстрелов пострадала Одесская киностудия - одна из старейших кинематографических ячеек в Европе, символ украинского кино.

Там повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт.

По его словам, полностью уничтожены декорации к фильму «Довженко» - национальному проекту о самом известном украинском режиссере.

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