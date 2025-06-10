Одеська кіностудія зазнала пошкоджень через атаку шахедів — знищені декорації до фільму «Довженко»

Пошкоджено павільйони та декорації на Одеській кіностудії.

Фото: Мінкульт

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Як відомо, в ніч на 10 червня ворог обстріляв шахедами Одесу. Внаслідок обстрілу міста загинули дві людини, багато пошкоджених будинків.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив, що також через обстріл постраждала Одеська кіностудія - один із найстаріших кінематографічних осередків у Європі, символ українського кіно.

Там пошкоджені павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт.

За його словами, повністю знищені декорації до фільму «Довженко» - національного проекту про найвідомішого українського режисера.

Фото: Мінкульт

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