Одесу атакували шахеди — під удар потрапив пологовий будинок та житлові будинки, двоє загиблих, фото

Понад 10 шахедів атакували Одесу, внаслідок чого дві людини загинули.

Фото: Одеська обласна прокуратура

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В ніч на 10 червня Росія завдала удару шахедами по Одесі. Під обстріл пострапив пологовий будинок. На жаль, дві людини від отриманих поранень загинули.

За даними прокуратури, постраждали дев’ятеро місцевих жителів. Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що сім районів Києва зазнали пошкоджень внаслідок масованого обстрілу. У місті погіршилася якість повітря через пожежі.

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