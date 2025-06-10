Сім районів Києва зазнали пошкоджень внаслідок масованого обстрілу: для гасіння пожеж залучили гелікоптер, відео

Внаслідок масованої атаки по Києву постраждали щонайменше четверо людей.

Фото: ДСНС

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У ніч на 10 червня Росія масовано атакувала Київ, запустивши по місту ракети і десятки шахедів. У місті зафіксували багато пожеж, є постраждалі. Очільник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що ворог бив по цивільній інфраструктурі.

«Ця ніч була важкою, але завдяки неймовірній роботі Сил оборони вдалося мінімізувати жертви. Пошкодження зазнали сім районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення», – написав він.

За словами Ткаченка, на ліквідацію наслідків може знадобитись не один день. Він додав, що попри це, всі служби працюють та реагують оперативно на виклики.

За даними місцевих каналів, постраждали Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

Багато пошкоджених будинків, згорілих автомобілів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вже є четверо постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки на місто. Всіх медики госпіталізували.

На гасіння пожеж після атаки відправлено гелікоптер. Через сильне задимлення різке погіршення якості повітря в столиці.

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