Семь районов Киева получили повреждения в результате массированного обстрела: для тушения пожаров привлекли вертолет, видео

В результате массированной атаки по Киеву пострадали по меньшей мере четыре человека.

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В ночь на 10 июня Россия массированно атаковала Киев, запустив по городу ракеты и десятки шахедов. В городе зафиксировано много пожаров, есть пострадавшие. Глава КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что враг бил по гражданской инфраструктуре.

«Эта ночь была тяжелой, но благодаря невероятной работе сил обороны удалось минимизировать жертвы. Повреждение получили семь районов столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Пылали автомобили и складские помещения», – написал он.

По словам Ткаченко, на ликвидацию последствий может уйти не один день. Он добавил, что, несмотря на это, все службы работают и реагируют оперативно на вызовы.

По данным местных каналов, пострадали Оболонский, Голосеевский, Шевченковский, Соломенский, Дарницкий, Подольский и Деснянский районы.

Много поврежденных домов, сгоревших автомобилей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что уже четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город. Всех медики госпитализировали.

На тушение пожаров после атаки отправлен вертолет. Из-за сильного задымления резко ухудшилось качество воздуха в столице.

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