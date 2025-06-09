Андрей Ермак обсудил с главой МИД Литвы поддержку Украины и санкции против РФ

Ермак призвал усилить экономическое давление на РФ.

Фото: Telegram / Андрей Ермак

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе со своей командой провел содержательную встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Об этом сообщил глава ОП, комментируя результаты переговоров.

«Поблагодарил Литву за неизменную оборонную поддержку Украины. Это - не только помощь оружием, но и четкий сигнал: наши партнеры понимают, что от результата этой войны зависит безопасность всей Европы. Продолжение военной поддержки - среди ключевых тем нашего разговора», - отметил Ермак.

Особое внимание стороны уделили усилению санкционного давления на Россию. Ермак подчеркнул, что 18-й пакет санкций Европейского Союза должен охватывать банковский и энергетический секторы, танкерный флот, а также предусматривать вторичные санкции. По его мнению, это станет мощным инструментом воздействия, особенно при условии координации с действиями США, Великобритании, Канады, Норвегии и Японии.

Руководитель Офиса Президента проинформировал Будриса о результатах недавнего визита украинской делегации в Вашингтон, отметив, что поддержка Украины со стороны США остается твердой и имеет особое значение в текущий момент.

Также во время встречи обсудили евроинтеграционные стремления Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.