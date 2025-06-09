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Владимир Зеленский назвал самые ожесточенные направления фронта

21:38, 9 июня 2025
По словам Зеленского, самые интенсивные бои - на Покровском, Курском направлениях и Сумской области.
Владимир Зеленский назвал самые ожесточенные направления фронта
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые ожесточенные боевые действия сейчас ведутся на Покровском направлении, в районах Курской операции и вдоль границы на Сумщине. Об этом он сообщил, комментируя ситуацию на фронте.

По словам Зеленского, российские войска применяют одинаковую тактику на всех направлениях: пренебрегая потерями, они штурмуют украинские позиции, пытаясь захватить хотя бы минимальную территорию. «Их потенциал не безграничен. Вот почему определенный уровень жертв россиян и наших действий должен мешать их наступлению», - подчеркнул Зеленский.

«Каждое наше подразделение, которое успешно выполняет свою миссию на своем фронте, защищает всю страну. Покровское направление: 117-я отдельная тяжелая механизированная бригада и 72-я отдельная механизированная бригада - спасибо, воины, за вашу силу! Курское направление: 47-я отдельная механизированная бригада и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада - спасибо! И каждому подразделению Сумской области, Харьковской области - всем, кто защищает приграничные области Украины и делает это эффективно - спасибо! Слава Украине!», - добавил Президент.

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