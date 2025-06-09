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Трамп объяснил решение о развертывании Нацгвардии в Лос-Анджелесе и раскритиковал власти Калифорнии

21:20, 9 июня 2025
По словам Трампа, «Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен» без введения Нацгвардии.
Трамп объяснил решение о развертывании Нацгвардии в Лос-Анджелесе и раскритиковал власти Калифорнии
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп назвал «правильным» решение отправить Национальную гвардию в Лос-Анджелес, заявив, что без этого город был бы «полностью уничтожен» из-за насильственных протестов. Об этом он написал в своей заметке в социальной сети Truth Social.

В сообщении Трамп резко раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, которого он оскорбительно назвал Newscum, и городскую голову Лос-Анджелеса Карен Басс. По его словам, они должны были бы поблагодарить его за вмешательство.

«Мы приняли правильное решение, отправив Национальную гвардию на борьбу с насильственными, спровоцированными беспорядками в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен. Очень некомпетентный «губернатор» Гэвин Ньюсом и «мэр» Карен Басс должны были бы сказать: «СПАСИБО ВАМ, ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП, ВЫ ТАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ. МЫ БЫЛИ БЫ НИЧЕМ БЕЗ ВАС, СЭР». Вместо этого они решили лгать жителям Калифорнии и Америки, говоря, что мы не были нужны, и что это «мирные протесты». Лишь один взгляд на фотографии и видеозаписи насилия и разрушений скажет вам все, что вам нужно знать. Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы наши граждане были в безопасности, чтобы вместе мы могли СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ!», - заявил Трамп.

Напомним, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подает иск против президента США Дональда Трампа из-за решения отправить войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

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США Нацгвардия Дональд Трамп

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