Губернатор Калифорнии Ньюсом подает в суд на Трампа из-за развертывания Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии обвиняет Трампа в превышении полномочий.

Фото: Politico

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подает иск против президента США Дональда Трампа из-за решения отправить войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X, обвинив Трампа в незаконной попытке федерализации Национальной гвардии.

«Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжег огонь и незаконно действовал, чтобы федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он позволит ему пойти в ЛЮБОЙ штат и сделать то же самое», - заявил Ньюсом.

Ранее губернатор обращался к Трампу с требованием отменить «незаконное» развертывание сил Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, где продолжаются протесты, вызванные антииммиграционными мерами администрации президента.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Лос-Анджелесе произошли столкновения между сотнями протестующих и федеральными иммиграционными органами. Трамп приказал принять все необходимые меры из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе.

Также вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис заявила, что 9 июня ожидается подача федерального иска от руководства штата против администрации президента США Дональда Трампа.

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