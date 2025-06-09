Губернатор Каліфорнії Ньюсом подає до суду на Трампа через розгортання Нацгвардії в Лос-Анджелесі

Губернатор Каліфорнії звинувачує Трампа у перевищенні повноважень.

Фото: Politico

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Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що подає позов проти президента США Дональда Трампа через рішення відправити війська Національної гвардії до Лос-Анджелеса. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X, звинувативши Трампа в незаконній спробі федералізації Національної гвардії.

«Це саме те, чого хотів Дональд Трамп. Він розпалив вогонь і незаконно діяв, щоб федералізувати Національну гвардію. Підписаний ним указ стосується не лише Каліфорнії. Він дозволить йому піти в БУДЬ-ЯКИЙ штат і зробити те ж саме», — заявив Ньюсом.

Раніше губернатор звертався до Трампа з вимогою скасувати «незаконне» розгортання сил Національної гвардії в Лос-Анджелесі, де тривають протести, викликані антиімміграційними заходами адміністрації президента.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Лос-Анджелесі виникли сутички між сотнями протестувальників та федеральними імміграційними органами. Трамп наказав вжити всі необхідні заходи через масові заворушення в Лос-Анджелесі.

Також віцегубернаторка Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що 9 червня очікує подання федерального позову від керівництва штату проти адміністрації президента США Дональда Трампа.

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